„Maximilium am Stadtpark“: Noch keine Pläne eingereicht

Im September des Vorjahres wurde das Projekt „Maximilium am Stadtpark“ vom Bauträger SÜBA vorgestellt. Rund 500 Wohnungen, ein Bildungscampus mit Kindergarten, Volksschule, Neuer Mittelschule und einer Musikschule sollen dort entstehen. Die ehemaligen Leiner-Gebäude waren schnell abgerissen, seitdem hat sich am Areal aber nichts getan.

Noch sind keine Pläne für das Projekt bei der Stadt Wiener Neustadt eingereicht, wie seitens der Süba AG auf Anfrage der NÖN bestätigt wird. „Derzeit befinden wir uns mit der Projektplanung von 'Maximilium am Stadtpark' in enger Abstimmung mit den Vertreter:innen der Stadt Wiener Neustadt sowie den zuständigen Behörden“, heißt es. Eine Projekteinreichung ist für 2024 geplant. Abhängig vom Bewilligungsprozess könnte der Baubeginn 2025 erfolgen, wird vermeldet. Damit hängt man dem Zeitplan hinterher, denn Baubeginn hätte ursprünglich schon 2024 sein sollen.

Verhandlungen zu Gundstückstausch

Auf einen baldigen Spatenstich hofft nach wie vor ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, zumindest was den Bildungscampus betrifft. „Ich glaube an einen Spatenstich im kommenden Jahr.“ Die Raumordnungsverhandlungen zwischen Stadt und Süba AG seien in der „finalen Phase“, so das Stadtoberhaupt.

Wie von der NÖN bereits berichtet, laufen derzeit unter anderem Verhandlungen zwischen der Stadt und der Süba AG wegen eines möglichen Grundstücktausches. Denn Bürgermeister Klaus Schneeberger will jenes Grundstück, auf dem in Zukunft der Bildungscampus der Stadt stehen soll, auch im Eigentum der Stadt wissen und keine Miete zahlen. Deswegen versucht man das betroffene Grundstück gegen ein anderes, das im Besitz der Stadt ist, abzutauschen. Generell kann der Stadtchef dem „Maximilium am Stadtpark“ viel Gutes abgewinnen: „Es ist ein tolles Projekt für die Stadt.“