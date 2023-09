Nach NÖN-Anfrage: Defekte Laterne in Wiener Neustadt rasch repariert

Statistisch gesehen vergeht kein Tag, an dem die Elektriker der Stadt nicht im Einsatz sind, um für genügend Licht auf den Straßen zu sorgen. Von Anfang Jänner bis Mitte September wurden am Magistrat 300 Akte in Sachen Straßenbeleuchtung angelegt – „teilweise sind das Anliegen von Bürgern und teilweise Arbeitsschritte, die auch von uns selbst angelegt sind“, heißt es gegenüber der NÖN aus dem Rathaus.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: 280 der 300 Fälle sind bereits erledigt, „die unerledigten Fälle stammen alle aus Juli und August“, heißt es.

Dass es länger dauert, bis die Elektriker zur Tat schreiten, kommt also praktisch nicht vor – was nicht heißt, dass es in Einzelfällen nicht doch passiert.

Ein NÖN-Leser wandte sich am Mittwoch vergangener Woche ziemlich verärgert an die Redaktion: Seit mittlerweile 16 Monaten sei eine Straßenlaterne in der Monheimergasse (Badener Siedlung) defekt. „Vor dem Haus ist es stockdunkel, es lässt sich nicht kontrollieren, ob jemand über den Zaun drüberklettert oder nicht“, so der Anrainer. Mehrmals habe man mit dem Wirtschaftshof der Stadt Kontakt aufgenommen – allerdings ohne sichtbaren Erfolg.

Eine Nachfrage der NÖN brachte Bewegung in die Sache: Schon einen Tag später leuchtete die Laterne wieder. „Es tut uns sehr leid, dass es hier zu dieser Verzögerung gekommen ist“, heißt es aus dem Rathaus. Es sei schlicht ein Fehler mit dem Akt passiert: „Es handelt sich um einen bedauerlichen Einzelfall, den wir nun umgehend repariert haben. Allein 2023 haben die Elektriker der Stadt bislang etwa 300 Anliegen rund um die Straßenbeleuchtung innerhalb weniger Tage oder Wochen positiv erledigt.“