Im Rahmen des Stadtentwicklungsplans „STEP 2030“ waren die Neustädter im Frühjahr aufgefordert, ihre Wünsche und Ideen vorzubringen. In Summe wurden 394 Ideen von den Stadtplanern ausgewertet. Daraus wurden „Schlussfolgerungen für den STEP 2030 abgeleitet“. Auffällig ist, dass viele Anregungen Grünraum, öffentlichen und Fahrrad-Verkehr betreffen. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Grünraum: „Schwerpunkt Grünraumerhaltung – vor allem Erhaltung des Akademieparks und des Fohlenhofs (...)“. Die Innenstadt soll „grüner und attraktiver“ gestaltet werden.

Parken: Gefragt sind „Park & Ride“-Anlagen an den Stadteinfahrten sowie Anrainerparkplätze in der Stadt..

Radverkehr: Es fehlt ein „durchgängiges, sicheres“ Radwegenetz. Bessere und effizientere Radwege ohne Umwege, Vorrang für Radler und mehr Abstellplätze werden gefordert.

Öffis: „Die Busse sollen in kürzeren Intervallen, auch am Abend und an Sonn- und Feiertagen fahren“, lautet eine Kernaussage. Alle Stadtviertel sollen per Bus erreichbar sein.

Innenstadt: Um Leerstände zu beheben und eine „lebendigere Innenstadt“ mit „vermehrter Öffnung von Lokalen auch am Wochenende“ zu erreichen, soll ein Marketingkonzept her.

Bauprojekte: „Die Bautätigkeit ist zu reduzieren und die Zersiedelung einzudämmen“, lautet eine Schlussfolgerung der Planer für die Stadtentwicklung.

Beteiligung: Eine weitere Schlussfolgerung: „Eine breitere Beteiligung und Diskussion und mehr Mitspracherecht bei der Erarbeitung des STEP 2030 sowie anderen Planungen in der Stadt wird gefordert.“

Wie fließt all das konkret in den Stadtentwicklungsplan ein? Das wolle man beim 2. „Stadtdialog“ (siehe Box links) am 7. November präsentieren, heißt es im Rathaus.