Verkehrsunfall & Wiederbelebung: Passanten leisteten Erste Hilfe

Werbung

Ein Pkw und ein Kleinkraftrad stießen hier aus ungeklärter Ursache zusammen. Dabei wurde der Lenker des Kleinkraftrades verletzt. Anwesende Passanten leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich Erste Hilfe.

Nach der weiteren Versorgung durch die Notfallsanitäter des Roten Kreuzes wurde der Verletzte ins Krankenhaus transportiert. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt.

Weiterer Vorfall beim Hauptbahnhof

Noch während die Rettungskräfte beim Verkehrsunfall mit der Versorgung beschäftigt waren, wurden weitere Teams des Roten Kreuzes Wiener Neustadt zu einer kollabierten Person auf einem Bahnsteig des Hauptbahnhofs alarmiert.

Passanten leisteten auch hier beispielhaft Erste Hilfe und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, welche durch die Rotkreuz-Teams fortgesetzt wurden. Schon nach kurzer Zeit konnte ein eigenständiger Kreislauf wiederhergestellt werden - der ca. 80-jährige Patient wurde anschließend intensivmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Erfreulicherweise wurde in beiden Fällen vorbildlich Erste Hilfe geleistet und den Patienten so bestmöglich geholfen. Gerade in den ersten Minuten nach einem Notfall sind Erste-Hilfe-Maßnahmen besonders wichtig, um die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zu überbrücken. Das Rote Kreuz empfiehlt, regelmäßig einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen, um sich bestmöglich auf solch Notfallsituationen vorbereiten zu können.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.