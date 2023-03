Kommt es in der SPÖ Wiener Neustadt zum Duell um die Nachfolge?

Die NÖN hatte berichtet: SPÖ-Stadträtin Pamela Felgenhauer tritt als Baustadträtin zurück.

Dass Klubobmann Christian Hoffmann mit der entsprechenden Erfahrung in der Materie – er ist auch Obmann des Denkmalschutzvereins und im Aufsichtsrat der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen – dafür in Frage kommt ist ein offenes Geheimnis. Wie die NÖN erfuhr, hat aber jetzt auch SPÖ-Gemeinderätin Sabine Bugnar ein Auge auf den Stadtratsposten geworfen, was der Frauenquote zugute kommen würde. Sie selbst wollte im Gespräch mit der NÖN nicht näher darauf eingehen: „Dazu sage ich nichts, die Entscheidung wird im entsprechenden Gremium fallen.“

Entschieden wird die Stadtrats-Nachfolge am 5. April, ob es tatsächlich zu einer Kampfabstimmung zwischen Christian Hoffmann und Sabine Bugnar kommen wird, ist aber fraglich – es stehen noch SPÖ-interne Gespräche an.

Am 5. April wird auch entschieden, wer für Pamela Felgenhauer in den Gemeinderat nachrücken wird. Dass es sich – aufgrund der Frauenquote – um eine Frau handeln wird, ist kein Geheimnis. In Frage kommen aufgrund der Kandidatenliste für den Gemeinderat unter anderem Anna Scharmitzer, Martina Bach, Elke Reichel oder Martina Schmid.

SPÖ-Parteichef Rainer Spenger zu den Personalrochaden: „Die Entscheidung fällt am 5. April.“

