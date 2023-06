Speis, Trank & Tombola am Neustädter Flugfeld beim Nordfest der SPÖ

Am Samstag veranstaltete die SPÖ Wiener Neustadt ihr 2. Nordfest am Flugfeld. Bei „Oedis Würstl Hüttn“ am Flugfeldgürtel ging es um 14 Uhr mit Essen und Getränken los, die vom Wirten Martin Ödendorfer serviert wurden. Die Organisation übernahm wie auch letztes Jahr SPÖ-Gemeinderätin Elisabeth Wallner.

Auch dieses Jahr gab es wieder eine Tombola, wo über 50 Preise verlost wurden, darunter zahlreiche Geschenkkörbe, eine Übernachtung sowie Blumen für Garten und Balkon. Erstmalig gab es auch ein Hüpfburg zur Unterhaltung für jüngere Besucher. Von der SPÖ statteten etwa Gemeinderat Günther Schuster und die ehemalige Bundesrätin Ingrid Winkler dem Fest einen Besuch ab. Aber auch von den Freiheitlichen kam ein Politiker zu der Veranstaltung: FPÖ-Gemeinderat Philipp Gerstenmayer war mit dabei.