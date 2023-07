In der Vorwoche ging es in die Kindlgasse, um dort mit den Bewohnern der Siedlung zu plaudern. Nach den ersten zwei Stationen ist klar: „Oft ist die Parkplatzsituation vor der eigenen Haustüre ein Thema für die Bürger.“ Letzte Station ist am 3. August ab 16.30 Uhr in der Fritz Heindl-Gasse beim Spielplatz.