Spaziergang durch die Josefstadt mit Geschichte und G’schichteln

Am kommenden Samstag, dem 24. September, steht ein öffentlicher und kostenloser Stadtviertelspaziergang an. Treffpunkt ist um 14 Uhr bei der VS Josefstadt, Abschluss ca. 16.30 Uhr beim Reckturm. SPÖ-Stadtrat Norbert Horvath und Historiker Michael Rosecker führen, erzählen und moderieren am Weg. Beim Stadtviertelspaziergang werden relevante Plätze für das Stadt(viertel)leben besucht.

Der Spaziergang ist eine Veranstaltung für Bewohner der Viertel und Interessierte, um Geschichte und Gschichteln zu hören, sich kennenzulernen, noch Unbekanntes über „ihr“ Grätzel zu erfahren oder um selbst eine Anekdote einzubringen.

