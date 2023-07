Peter Kurri beim großen Treffen der Neustädter aus ganz Europa dabei

Aus ganz Europa kamen vergangene Woche rund 700 Neustädter ins bayerische Neustadt an der Donau: Gemeinden u.a. aus Österreich, Deutschland, Tschechien, Rumänien und den Niederlanden waren vertreten – Hauptsache, das (übersetzte) Wort „Neustadt“ findet sich im Ortsnamen.

Für Wiener Neustadt mit dabei: SPÖ-Gemeinderat Peter Kurri. „Das Treffen der Arbeitsgemeinschaft Neustadt in Europa gibt es seit 1979, es ist das größte Städtenetzwerk in Europa“, sagt Kurri zur NÖN.

Was hat er von seinem ersten Neustadt-Treffen mit in die „Allzeit Getreue“ genommen? „Dass viele das intensiv betreiben und jährlich bei den Treffen sind. Von den anderen wurde auch der Wunsch geäußert, dass wir uns wieder mehr einbringen“, sagt Kurri. Zudem wurde angeregt, das Treffen bald wieder in Wiener Neustadt durchzuführen. Es wäre das dritte Mal nach 1983 und 1994, als die Stadt ihr 800-Jahr-Jubiläum feierte.

Was die Beteiligung betrifft, hätte die Stadt noch Potenzial, meint Kurri: „Ich war heuer unser einziger Vertreter. Die Leute aus Neustadtl an der Donau sind mit zwei Bussen gekommen. Das kleinste Neustadt – Neustadt an der Spree – hat um die 400 Einwohner, die waren mit 37 Leuten dabei.“