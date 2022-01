Wiener Neustadt: Neue Raiffeisen-Zentrale

Über 100 Mitarbeiter hat die Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt, in der Zentrale am Hauptplatz ist es eng geworden. Im ehemaligen Modehaus „Carnaby“ am Zehnergürtel, es steht seit 2018 leer, wird deswegen eine neue Zentrale errichtet.

Obmann Erich Hütthaler: „Seit längerer Zeit bemühen wir uns, einen geeigneten Bauplatz oder ein Objekt für eine neue Zentrale zu finden. Nun sind unser Wunsch und unser Ziel in Erfüllung gegangen. Wir konnten ein passendes, neuwertiges Objekt in attraktiver Lage erwerben, welches wir in den nächsten Monaten für unsere Kunden und Mitarbeiter zu unserer neuen Hauptanstalt adaptieren werden. Alle Bankräumlichkeiten und die Kundensafeanlage sind barrierefrei zugänglich.“

Wichtig für die Bank: Die Filiale am Hauptplatz bleibt bestehen. Apropos Zehnergürtel: Die bestehende Filiale wird in den neuen Standort integriert. Direktor Reinhold Soleder: „Die Möglichkeit, dieses Gebäude kaufen zu können, stellt für die Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt einen absoluten Glücksfall dar, da wir damit einen Top-Standort bekommen.“

Ausreichend Parkplätze sind bereits vorhanden, dazu sollen E-Ladestationen und ein Drive In-Bankomat kommen. „Mir ist die Kundenbetreuung an Standorten mit ausgezeichneter Infrastruktur und ausreichenden Parkplätzen für unsere Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter wichtig. Der neue Firmensitz erfüllt genau diese Punkte“, so Direktor Manfred Dopler.

Nachhaltigkeit sei bei dem Projekt wichtig, betont die Bank: Zum einen werde kein zusätzlicher Boden versiegelt, dazu wird das Gebäude über ein Wärmepumpensystem geheizt und gekühlt werden. Für die Energiegewinnung ist eine Photovoltaikanlage vorgesehen. Direktor Gerhard Gabriel: „Unsere Vision und unsere Unternehmensstrategie in den letzten Jahren lauten, die Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt für Kunden, Mitarbeiter und die Bevölkerung in unserer Region aufzustellen. Dazu gehört neben einer guten Eigenkapitalausstattung, einer guten Ertragssituation, einer bewussten Risikopolitik auch eine kundenattraktive Zentrale. Die Voraussetzungen dafür haben wir jetzt optimiert.“

Wichtig, dass Filiale bleibt

