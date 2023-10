Unternehmen Walter Dettmann bündelt Kräfte in Wiener Neustadt

Die Dachdeckerei, Zimmerei und Spenglerei „Walter Dettmann GmbH“, sie beschäftigt rund 100 Mitarbeiter, baut am Standort in Wiener Neustadt in der Hardlgasse 5 groß aus. Seit Ende August wird dort ein Bürogebäude für 15 Mitarbeiter errichtet, das den derzeitigen Standort in Lanzenkirchen ersetzen soll. „Es wird natürlich um einiges einfacher, was das Controlling betrifft. Dazu haben wir kürzere Wege bei einem Standort. Hier in Wiener Neustadt haben wir auf dem Areal den Platz dafür“, erklärt Firmenchef Walter Dettmann im Gespräch mit der NÖN.

Rund 1,5 Millionen Euro werden dafür investiert, es wird auch ein Heizwerk für die Fernwärme errichtet. „Unter anderem verwenden wir dabei die Holzabfälle, die in unserer Zimmerei entstehen“, so Dettmann. Bis Ende des Jahres soll das Bürogebäude fertig sein, übersiedelt wird bis Ende Februar. Die Wirtschaftslage sei derzeit gut, „unsere Auftragsbücher sind voll“, sagt Walter Dettmann, dessen Unternehmen im Großraum Wien tätig ist. Wichtig ist ihm zu betonen: „Wir sind Lanzenkirchen nach wie vor sehr dankbar und verbunden, deswegen werden wir den Standort dort auch nicht zur Gänze aufgeben.“