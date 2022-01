Postfiliale in Kirchschlag steht vor Schließung

Noch ist die Postfiliale in der Günser Straße 3 geöffnet – ein Zustand, der aber schon demnächst der Vergangenheit angehören soll. Wie die Post AG auf NÖN-Anfrage bestätigt, steht der Standort vor der Schließung. Mitte Oktober habe man „die Filiale bei der Regulierungsbehörde eingemeldet“, heißt es dazu von Post-Pressesprecher Markus Leitgeb. Diese habe nun insgesamt drei Monate Zeit – also noch bis Mitte Jänner – um den Standort zu überprüfen.

Begründet wird der Schritt mit der mangelnden Wirtschaftlichkeit. „Entsprechend dem Postmarktgesetz können wir eine Filiale dann einmelden, wenn diese die letzten drei Jahre rote Zahlen aufweist und einen negativen Ausblick hat – das ist an diesem Standort leider der Fall“, sagt Leitgeb.

Post strebt „nahtlosen Übergang“ zu Partner an

Auf die Dienstleistungen der Post verzichten sollen die Kirchschlager aber auch in Zukunft nicht müssen: Das Unternehmen strebt die Lösung mit einem Postpartner an. „Damit können wir für die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde weiterhin Post- sowie Finanzdienstleistungen der ,bank99‘ anbieten“, so Leitgeb. Ein Vorteil von Postpartner seien auch die in der Regel längeren Öffnungszeiten. Jedenfalls strebe man „einen nahtlosen Übergang“ von Post zu Postpartner an. Jene Mitarbeiterin, die man aktuell in der Filiale in Kirchschlag beschäftigt, soll im Unternehmen bleiben.

Mit gemischten Gefühlen sieht Bürgermeister Josef Freiler (ÖVP) die angekündigte Schließung: Zum einen sei es natürlich schade, „andererseits sehe ich auch Chancen: Die Post hatte bis dato acht Stunden am Tag geöffnet und das fünfmal die Woche, ein Postpartner hat womöglich länger offen.“ Außerdem könne ein Unternehmer damit zusätzliche Einnahmen lukrieren. Gespräche mit Interessenten würden derzeit laufen: „Ich bin zuversichtlich, dass wir einen Postpartner finden und er mit Ende März in Betrieb gehen kann.“