Friseur Grössinger verlässt die Wiener Neustädter Innenstadt

Der Wiener Neustädter Innenstadt steht ein weiterer prominenter Abgang bevor: Der Friseurbetrieb Grössinger - er ist seit 1960 in der Schulgasse angesiedelt und wird in 4. Generation von Tino Grössinger geführt - wird in die Plankengasse 2 (hinter der II. Internen des Landesklinikums) übersiedeln.

„Wir haben lange überlegt und die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, erklären Tino und Esther Grössinger im Gespräch mit der NÖN. Schlussendlich seien es aber wirtschaftliche Faktoren gewesen, die den Ausschlag gegeben haben. Am alten Standort würden größere Investitionen anstehen, auch das Umfeld in der Schulgasse hätte sich in den letzten Jahren nicht zum Besseren verändert. Angepeilt für die Neueröffnung in der Plankengasse ist Mitte Oktober, die Umsiedelung soll ab Mitte September starten. „Wir freuen uns, unsere Gäste in einem neuen, modernen Friseursalon begrüßen zu können“, so Tino und Esther Grössinger