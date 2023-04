Wiener Neustädter Friseur Peter Maurer zieht um

Dem Hauptplatz steht eine prominente Rochade bevor: Friseur Peter Maurer wird mit seinem Salon umziehen. Vom jetzigen Standort am Grätzel geht es ins ehemalige Benetton-Geschäft neben dem Hotel Zentral. „Ich habe am neuen Standort fast doppelt so viel Platz, vor allem in Sachen Energieeffizienz gibt es deutliche Verbesserungen“, begründet er den Umzug nach 13 Jahren.

In Planung ist bei dem Friseurmeister auch ein zusätzliches neues Konzept für Kollegen. „Sesselmiete“ heißt das Modell, das unter dem Motto „Mach dein Ding“ am neuen Standort am Hauptplatz 26 zur Anwendung kommen soll. „Selbstständige Friseure können sich bei mir einmieten, bekommen von der Ware bis zur Buchhaltung alles. Das bringt natürlich viele Vorteile – ein Komplettpaket für ein Kleinunternehmen eben“, erklärt er.

Derzeit laufen die Umbauarbeiten für den neuen Friseursalon auf Hochtouren, denn bereits am 2. Mai soll eröffnet werden.

