Burg-Ausstellung und Turm-Wanderung in Wöllersdorf-Steinabrückl

Am Samstag, 25. März, und Sonntag, 26. März, wird im Gemeindesaal jeweils von 13 bis 18 Uhr die Ausstellung „Starhemberg & Höhlturm –Spuren der Geschichte“ gezeigt, die von der Gemeinde und dem Verein der „Freunde der Burg Starhemberg“ veranstaltet wird.

Historiker Werner Sulzgruber Foto: zVg

Gezeigt werden ein Kurzfilm zur Geschichte der Starhemberg und – erstmals in der Region zu sehen – Großbild-Projektionen mit einem außergewöhnlichen Blick auf Details. Zudem gibt es Einblicke mit 360-Grad-Perspektiven durch Virtual-Reality-Brillen, sowie einen Spezialteil zum „Höhlturm“, bei dem ausgewählte historische Bilder und besondere Ansichten im Großformat gezeigt werden. Eintritt: freie Spende (zur Erhaltung der Burgruine Starhemberg).

Foto: zVg

Am 25. März gibt es um 18:30 Uhr einen Duo-Vortrag mit zwei Experten: Historiker Werner Sulzgruber, Obmann der „Freunde der Burg Starhemberg“ und Bauhistoriker Roland Woldron referieren zum Thema „Starhemberg & Höhlturm – Spuren der Geschichte“. Eintritt: Freie Spende (zur Erhaltung der Burgruine).

Das Kinderprogramm in der Volksschule (jeweils von 15 bis 17 Uhr) steht am Samstag unter dem Motto „Sagen und Geschichten“ mit Rudolf Fleischmann – inklusive Exkursion zum „Höhlturm“ und am Sonntag unter dem Titel „Ritter und Burgfräulein“ mit Helga Krenn und Renate Goldmann. Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder am Kinderprogramm in der Volksschule teilnehmen zu lassen und während dieser Zeit die Ausstellung zu besuchen.

