Überflutungen in Ebenfurth: Feuerwehren im Einsatz

Die starken Regenfälle am Mittwochnachmittag sorgten für Überflutungen in Ebenfurth. Die Feuerwehren Ebenfurth, Haschendorf und Eggendorf standen im Einsatz. Durch die Feuerwehren wurden an mehreren Grundstücken Sicherungsmaßnahmen durchgeführt um diese vor einer Überflutung zu schützen. Weites galt es mehrere überflutete Keller, Schächte, Straßen und Parkplätze abzupumpen. Nach mehreren Stunden Einsatz konnten die Floriani wieder einrücken.