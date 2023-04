Für die Natur: Neuer Verein in Schwarzenbach gegründet

Am Sonntagabend fand im Gasthaus Bernhard in Schwarzenbach die Gründung eines „Erlebnisvereins für die ganze Familie“ statt. Ins Auge gefasst hatte ihn SPÖ-Bürgermeister Bernd Rehberger schon seit längerer Zeit. Am Sonntag wurde er nun mit „Fauna&Flora – Verein zur Förderung von Tier- und Naturerlebnissen im Keltendorf Schwarzenbach“ umgesetzt. Oberste Priorität hat für die Naturschützer die Wiederansiedlung gefährdeter heimischer Tierarten und der Schutz ihrer Lebensräume im Sinne des Tier-, Natur – und Artenschutzes.

Ein weiteres Anliegen ist die Zusammenarbeit mit der Jagdgesellschaft, den Wildtier-Auffangstationen, Ornithologen und Botanikern sowie der Fischerei und dem Umweltbundesamt für die gesamte Gewässerökologie. Ganz wichtig ist Bernd Rehberger, der dem Verein als Präsident vorsteht, die Einbindung aller Altersklassen.

So sollen auch der Kindergarten und die Volksschule bei diversen Projekten miteinbezogen werden, um die Fauna & Flora im Keltendorf Schwarzenbach kennenzulernen. Dank der vom Verein angebotenen Workshops bekommen auch Erwachsene die Möglichkeit, die Natur in und rund um Schwarzenbach zu erkunden. Naturfreunde werden weiters die Möglichkeit haben, Patenschaften für Pflanzen oder Tiere zu übernehmen.

Dem am Sonntag gewählten Vorstand wird Bernd Rehberger als Vorstand vorstehen, Vizepräsidenten sind Claus Csitkovics, Gerald Bammer und Christof Baranek, Kassierin Margit Oberger-Prunner, Kassierinnen-Stv. Anton Schuh, Schriftführerin Carina Baranek und Schriftführer-Stv. Simone Rehberger.

