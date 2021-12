Sparkasse in Wiener Neustadt baut Filiale um

Der Umbau der Sparkassen-Filiale in der Marktgasse hat begonnen: Herzstück ist – wie im Kundenzentrum in der Neunkirchner Straße – ein Infopoint als erste Anlaufstelle. Überhaupt wird die Optik stark an jene der Hauptgeschäftsstelle angelehnt. Es gibt fünf Beratungszimmer, ein Teambüro bietet Arbeitsplätze und Kommunikationsmöglichkeiten für bis zu acht Mitarbeiter. Im Foyer werden fünf Automaten aufgestellt, der beliebte Drive-in-Bankomat bleibt.

Im ersten Schritt werden bis Anfang März die angrenzenden Räumlichkeiten adaptiert, die SB-Geräte übersiedeln im Februar provisorisch in einen Container. Danach startet die Umgestaltung des bisherigen Geschäftslokals. Laufen alle Arbeiten planmäßig, wird der Umbau Anfang Juni 2022 abgeschlossen sein.

„Während der Umbauphase stehen die Mitarbeiter in gewohnter Weise zur Verfügung, wir bitten jedoch um Verständnis, sollte es baubedingt zu Einschränkungen oder Wartezeiten kommen“, heißt es seitens der Bank.

Alternativ können die Geschäftsstellen und Automaten in der Neunkirchner Straße, im Zehnerviertel, am Auge Gottes oder im Ungarviertel genutzt werden.