Das sind die beliebtesten Baby-Namen in Wiener Neustadt

Emma war in Österreich im Vorjahr der beliebteste erste Vorname für neu geborene Mädchen - 659 wurden im Vorjahr so genannt. Bei den Buben ging der Spitzenplatz laut den heute veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria an Maximilian (735) - zum vierten Mal nach 2019, 2017 und 2011.

Maximilian befindet sich übrigens seit 2005 in den Top 10 und mit Ausnahme von 2018 (Platz 4) seit 2009 in den Top 3. Emma erreichte 2010 erstmals Platz 10 der Liste und war 2019 schon einmal auf Platz 1.

Die Top 10 in der Stadt Wiener Neustadt ...

Mädchen:

Emma (5)

Emilia, Helena, Lena, Lia, Mira, Nora, Sarah, Sophie (je 4)

Elif, Leonie, Magdalena, Mia, Valentina (je 3)

Buben:

Noah (10)

Liam (6)

Ben, Elias, Paul (je 4)

David, Ianis, Julian, Mateo, Maximilian, Muhammed, Noel, Oliver, Ömer, Valentin (je 3)

... und im Bezirk Wiener Neustadt

Mädchen:

Anna (9)

Emma (8)

Laura (7)

Hanna, Johanna, Marie und Valerie (je 6)

Hannah, Luisa, Mia, Rosalie und Sophia (je 5)

Buben: