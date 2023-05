Immobilien-Preise steigen in Wiener Neustadt weiter an

An allen Ecken ist in den vergangenen Jahren in der Stadt gebaut worden. Pro Jahr stand zuletzt ein Einwohner-Plus von 600 bis 700 zu Buche. Die Immobilien-Preise sind dabei kräftig gestiegen. Der Trend zu höheren Preisen hat sich auch im vergangenen Jahr fortgesetzt – allerdings fallen die Steigerungen nicht mehr ganz so stark aus, wie es in einigen der vergangenen Jahre der Fall war. Das zeigt der aktuelle Immobilienspiegel der Wirtschaftskammer.

Demnach liegt der Quadratmeterpreis für Baugrundstücke in der Stadt aktuell bei 226 Euro – ein Plus von 11,9 Prozent im Vergleich zu 2022 (siehe Grafik). Damit hat Wiener Neustadt hinter Baden (plus 16,9 Prozent) und Bruck/Leitha (16,2) in diesem Bereich die drittgrößte Steigerung im letzten Jahr zu verzeichnen. Für ganz Niederösterreich steht eine Preiserhöhung von 8,5 Prozent für Baugrundstücke zu Buche.

„Egal, ob es sich um Baugrundstücke, neue Wohnungen, Reihen- oder Einfamilienhäuser handelt: Der Preisdruck hat stark nachgelassen“, sagt Johannes Wild, Fachgruppenobmann der Wirtschaftskammer Niederösterreich: „Die Steigerungen haben sich im Vergleich zum letzten Preisspiegel faktisch halbiert. Dennoch sind sie, wenn man die letzten Jahre betrachtet, relativ hoch geblieben.“

Bei Einfamilienhäusern liegt der landesweite Schnitt bei 5,6 Prozent plus. Hier liegt Wiener Neustadt mit 5 Prozent sogar etwas unter dem Landesschnitt: Bei Einfamilienhäusern in der Stadt ist derzeit mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 1.826 Euro zu rechnen.

Zum Vergleich: Im Bezirk werden dafür im Schnitt 1.600 Euro fällig, Baugrundstücke sind hier um 137 Euro pro Quadratmeter zu haben – ein leichtes Plus von 5,7 Prozent zu 2022. Im Fünf-Jahres-Vergleich ist eine Steigerung von 81 Prozent in der Stadt bzw. 41 Prozent im Bezirk zu verzeichnen.

Leicht gestiegen sind die Preise laut Immobilienspiegel auch bei den Eigentumswohnungen (Erstbezug): 2.287 Euro pro Quadratmeter im Bezirk bzw. 2.752 Euro in der Stadt sind gleichbedeutend mit einer Steigerung von jeweils rund 5 Prozent im Vergleich zum Jahr davor.

Bei den Mietwohnungen (neuwertig) gibt es ebenfalls ein leichtes Plus zu verzeichnen: Hier werden im Bezirk aktuell 7,8 Euro pro Quadratmeter fällig (plus 7 Prozent), in der Stadt sind es 8,4 Euro pro Quadratmeter (plus 1 Prozent).

