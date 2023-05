In Wiener Neustadt gibt es derzeit die wenigsten Autos im Land

Exakt 26.602 Pkw waren mit Jahresende in Wiener Neustadt zugelassen. Ein leichtes Minus von 138 Fahrzeugen (oder zwei Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Ein Blick auf die Zahlen der vergangenen 20 Jahre zeigt: Seit dem Jahr 2003 (damals gab es 19.968 zugelassene Pkw in der Stadt) gab es laufend Zuwächse bei den Zulassungen.

Aktuell gibt es damit 555 Pkw pro 1.000 Einwohner. Damit hat die Stadt laut Zahlen des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) den niedrigsten Motorisierungsgrad in ganz Niederösterreich vor St. Pölten (582), Krems (590) und dem Bezirk Bruck an der Leitha (616). Spitzenreiter sind hier die Bezirke Bezirk Waidhofen a. d. Thaya (760), Zwettl (739), Gmünd (733) und Horn (718).

„Seit vielen Jahren forcieren wir in erster Linie den Radverkehr durch eine Vielzahl von Maßnahmen, dazu kommen immer mehr Angebote zum Umstieg wie e-Carsharing, e-Scooter, Nextbike, Verbesserungen im öffentlichen Verkehr, etc. Dies alles machen wir mit dem Ziel, dass wir den 'modal split' - also die Verteilung der einzelnen Mobilitätsformen in der Stadt - zu Gunsten von Radverkehr und ähnlichem verändern. Es freut uns sehr, das all dies Früchte trägt und die aktuellen Zahlen in die richtige Richtung gehen. Wir werden diese Bestrebungen konsequent weiterverfolgen, so wie es auch in unserem Stadtentwicklungsplan STEP WN2030+ festgeschrieben ist“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl (beide ÖVP).

Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl, Christine Nenning (Radlobby), Bürgermeister Klaus Schneeberger und Hannes Höller (Radlobby) Foto: Stadt Wiener Neustadt, Manfred Gartner

Christine Nenning und Hannes Höller von der Radlobby ergänzen: „Die Bedeutung des Autos nimmt auch in Wiener Neustadt ab. Das Potential für den Radverkehr ist dagegen noch riesig. Pläne für Nadelöhre wie die Ungargasse und die Kollonitschgasse wurden bereits angekündigt. Wenn diese und weitere Radverbindungen durchgehend und sicher ausgeführt werden, dann wird die von der Stadt anvisierte weitere Verlagerung weg vom Autoverkehr gelingen.“

Beim VCÖ macht man für den Rückgang (auch) den Kostenfaktor verantwortlich: "Wenn Haushalte kein Zweit- oder Drittauto benötigen, dann können sie ihre Mobilitätsausgaben deutlich reduzieren. Vor allem durch das regionale Klimaticket können sich alle, die ein gutes öffentliches Verkehrsangebot zur Verfügung haben, sehr viel Geld sparen und sind gleichzeitig klimaverträglicher mobil", sagt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Mit dem Klimaticket „Region“ kann um 495 Euro ein ganzes Jahr mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Niederösterreich und dem Burgenland gefahren werden. Wird das amtliche Kilometergeld von 42 Cent im Vergleich betrachtet, können mit 495 Euro lediglich 1.180 Kilometer mit dem Auto gefahren werden, das entspricht im Schnitt einem Monat Autofahren.

