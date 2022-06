Wr. Neustadt: Wenn zu Hause der Platz fehlt

Werbung

Es wird das bislang größte derartige Projekt in Wiener Neustadt und Umgebung. Am ehemaligen Lang und Menhofer-Betriebsgelände in der Kaserngasse entstehen derzeit auf über 10.000 m² insgesamt 275 moderne Lagereinheiten mit je 17 m², die rund um die Uhr zugängig sind. Vermietet werden die Boxen ab Anfang Juli. „Heutzutage ist Lagerraum ein sehr knappes Gut. Gerade bei Dingen, die man nicht tagtäglich benötigt macht es Sinn, diese auszulagern und damit in den eigenen vier Wände mehr Platz zu schaffen. Die Nachfrage ist schon jetzt vor dem offiziellen Start enorm“, so Immobilien-Profi Martin Trenker, der mit TrenkerREAL für die Vermietung und Verwaltung des Projekts zuständig ist.

Die Zufahrt bis unmittelbar vor die eigene Box ist rund um die Uhr möglich. Das komplette Gelände ist videoüberwacht, der Zugang zu den einzelnen Garagen erfolgt über einen elektronischen Chip.

Die über 4.000 m² Dachfläche des Projekts wird für Photovoltaikanlagen genutzt. Trenker: „Es war den Betreibern ein großes Anliegen, auch dem Thema Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen.“

Mehr Infos unter www.lagerboxen-wn.at

