Hohe Wand: Bergrettung ist öfter im Einsatz

Seit Pandemiebeginn ist die Bergrettung Hohe Wand immer wieder gefordert. Die Menschen treibt es hinaus in die Natur. Die Hohe Wand ist oft das auserwählte Ziel. Nicht nur einmal musste die Bergrettung aufgrund schlechter Vorbereitung und Ausrüstung oder Unterschätzung der eigenen Kräfte abgestürzte Personen oder Wanderer, die nicht mehr weiter konnten, gestürzte Mountainbiker oder in den Baumwipfeln hängengebliebene Paragleiter retten.

„Leider mehrten sich die Einsätze, wo Personen aufgrund von schlechter oder fehlender Ausrüstung im alpinen Gelände weder vor noch zurück konnten. Hier appelliert die Bergrettung, sich auf Wanderungen ausreichend vorzubereiten und nur mit dementsprechender Erfahrung und Können Klettertouren zu unternehmen“, so Pressesprecher Thomas Hackl.

Einsatzzahlen steigen stark an

In den Jahren 2015 bis 2019 beliefen sich die Einsätze der Ortsstelle Hohe Wand auf zwischen 19 und 23 pro Jahr . 2020 waren es insgesamt 33 Einsätze und 2021 sogar 35 Einsätze. Hackl resümiert: „Die Pandemie führte in der Bevölkerung zu einem großen Interesse an Outdoor-Aktivitäten. Im Verhältnis dazu musste auch die Bergrettung öfter alarmiert werden.“ An der Schwere der Einsätze habe sich durch Corona nichts verändert. Ein aufwendigerer Einsatz war die Unterstützung bei dem Brandeinsatz in Reichenau an der Rax.

Trotz Pandemie konnte aufgrund eines strengen Hygienekonzeptes das gesamte Jahr über eine vollständige Einsatzfähigkeit der Ortsstelle garantiert werden. Dadurch waren auch Übungen und Weiterbildungen möglich. Wie Hackl erklärt, werden insgesamt vier bis sechs Kurse im Jahr angeboten und die Wochenenddienste genutzt, um eine hohe Professionalität zu erhalten. Für die Ausbildung zum Bergretter muss man drei Ausbildungskurse sowie eine spezifische Sanitätsausbildung absolvieren.

Die Ortsstelle Hohe Wand hat aktuell neun in Ausbildung befindliche Bergretter, die bereits bei den Einsätzen unterstützen und besteht aus 28 ausgebildeten Bergrettern sowie 21 Ehrenbergrettern. Die Bergrettung ist ein rein freiwillig besetzter Rettungsdienst, der auch auf Spenden der Bevölkerung angewiesen ist.

Infos unter: https://hohewand.bergrettung-nw.at

