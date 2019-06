FF Steinabrückl

Die Florianis demontierten zunächst die Verkleidungsbretter im Bodenbereich des Beets, erst dann konnten sie die Schlange einfangen. Sie wurde in einem Jutesack in den Wald transportiert und wieder in ihre natürliche Umgebung frei gelassen.

Für rund 45 Minuten standen 10 Feuerwehrmitglieder mit zwei Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Steinabrückl im Einsatz.