Maximilian Wieler reitet als neuer Winnetou

Von 5 bis 20. August ist es wieder soweit: Winnetou sattelt sein Pferd für den Kampf um Gerechtigkeit. Erstmals spielt Maximilien Wieler den Apachenhäuptling Winnetou und ersetzt damit Florian Vana, der aus zeitlichen Gründen nicht dabei ist. Maximilian Wieler ist Schauspieler und Musicaldarsteller aus Köln. Er wirkte bereits 2017 in „Winnetou I“ bei den Karl-May-Spielen in Elspe mit und übernimmt dieses Jahr den Winnetou bei den Action Spielen in Winzendorf. „Ich habe bereits Winnetou-Luft geschnuppert und es hat mir sehr viel Spaß gemacht“, so der 31-Jährige. „Ich freue mich sehr, dass ich die großartige Chance bekomme Winnetou zu spielen, damit geht ein Kindheitstraum in Erfüllung.“ Er hat auch schon bei einer Stuntshow mitgemacht und durfte dabei einiges lernen, dass er nun in Winzendorf anwenden kann. „Maximilian Wieler bringt alle Voraussetzungen mit, die man als Winnetou braucht“, sagt Intendant Martin Exel, und „er kann ausgezeichnet reiten.“ Wieler hat schon als kleiner Bub mit dem Reiten begonnen. Seine Mutter hatte ein eigenes Pferd und hat ihn mit der Leidenschaft fürs Reiten angesteckt.

In „Winnetou und Old Firehand“ bescheren ebenfalls zum ersten Mal zwei weibliche Darsteller den Helden viel Ärger. Gemeinsam mit Old Firehand (Bircan Batir) durchkreuzt Winnetou die düsteren Pläne zweier charmanter, aber gefährlichen Damen (Samantha Senn, Anja Hrauda). In weiteren Rollen sind Manfred Lorenz und Bernhard Mrak zu sehen.

Der Steinbruch wird in diesem Sommer ausschließlich Schauplatz für die Action Spiele sein. Wie Exel erzählt, findet der Musicalsommer nicht mehr statt. Auch seine eigene Musicalproduktion, im Vorjahr feierte „Robin Hood“ Premiere, wird es heuer nicht geben. „Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten werden wir kein Musical spielen“, so Exel. Er könne sich aber gut vorstellen 2024 wieder eines zu produzieren.

Infos unter: www.festspiele-winzendorf.at

