Achtung, Großeinsatz! Das Heer übt zwei Wochen im Bezirk Wr. Neustadt

Mit der großen Übung „Steinfeld 23“, die von 3. bis 14. Juli läuft, „beschreiten wir neue Wege“, sagt Generalmajor Karl Pronhagl, Kommandant der Theresianischen Militärakademie. Einerseits, weil das Bundesheer in Kooperation mit zivilen Behörden wie Stadt und Bezirkshauptmannschaft, Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz eine derartig große Übung in bebautem Gebiet durchführt – „ein Meilenstein“, sagt Pronhagl.

„Der zweite Meilenstein ist, dass es sich um eine hybride Übung handelt“, so der Kommandant. Neben jenen Soldaten, die tatsächlich im Gebiet unterwegs sind, sitzen gleichzeitig andere an Simulatoren – und befehligen dort auch Einheiten, die nur virtuell, also am Computer, verfügbar sind. So könne man Pläne mit mehreren tausend Soldaten durchspielen, obwohl deutlich weniger physisch unterwegs sind.

„Es ist eine der größten Übungen des Bundesheeres im Jahr 2023“, sagt Oberst Peter Hofer, der für die Planung von „Steinfeld 23“ verantwortlich ist. Eine Besonderheit sei, dass das Heer bezirksübergreifend in einem dermaßen großen Gebiet übe. Mit dabei sein werden übrigens auch rund 200 Miliz-Soldaten und 100 Soldaten aus der Tschechischen Republik.

Das Programm der Übung

In der ersten Übungswoche wird der Schutz kritischer Infrastruktur geprobt, ehe in der zweiten Woche der Fokus auf der militärischen Landesverteidigung liegt.

Geübt wird im Bezirk Neunkirchen unter anderem beim Umspannwerk Ternitz, in Seebenstein, Mollram und Wartmannstätten. Auf dem Programm steht dabei die Evakuierung der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen (6. Juli), die Evakuierung eines Railjets im Bahnhof Payerbach-Reichenau (7. Juli) sowie die Suche nach Verdächtigen inklusive einer Hausdurchsuchung in Mollram (7. und 8. Juli).

Im Bezirk Wiener Neustadt sind die Soldaten unter anderem in Lanzenkirchen, Katzelsdorf und Theresienfeld unterwegs. Die Waldschule sowie die Mittelschule Ebenfurth werden im Rahmen der Übung evakuiert (beides am 5. Juli), geschützt werden u. a. die Hofer-Mühle in Lichtenwörth, das EVN-Kraftwerk Ungarfeld in Wiener Neustadt und die Firma ASTOTEC in Winzendorf (10. und 11. Juli). Hausdurchsuchungen werden in der Stadt beim alten Postgebäude am Baumkirchnerring sowie am Alten Schlachthof durchgespielt (beides am 11. Juli). Auch der Teileinsturz der Burg nach einem Luftangriff wird simuliert (11. Juli), ebenso ein Angriff von der Arena Nova beziehungsweise der Pottendorfer Straße (12. Juli).

Im Falle von Fragen zur Übung, erforderlicher Kontaktaufnahme zur Übungsleitung sowie der Meldung von eventuellen Flurschäden steht eine Übungshotline mit der Telefonnummer 0664/622 2151 zur Verfügung.

Events für die Bevölkerung