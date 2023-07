Bundesheer übte auf Lagerhaus-Gelände den Ernstfall

Das Unternehmen, das mit rund 23.000 verwalteten Wohneinheiten in mehr als 250 Gemeinden Niederösterreichs größter gemeinnütziger Bauträger ist, hat das „Alte Lagerhaus“ in der Wiener Straße für die Ausbildungsübung „Steinfeld 23““ zur Verfügung gestellt. „Die Sicherheit unseres Landes und der darin lebenden – und wohnenden – Menschen liegt uns sehr am Herzen. Daher unterstützen wir tatkräftig solch engagierte Initiativen mit einsatznahen Szenarien, um theoretisches Wissen auch in die Praxis umsetzen zu können“, sind sich das Vorstandsduo der WETgruppe Christian Rädler und Michael Kloibmüller einig.

Dies ist auch der Theresianischen Militärakademie sehr wichtig. „Die Übung bildet einen wichtigen Bestandteil der Ausbildung der Offiziersanwärter und offeriert die Möglichkeit, im Lehrsaal Erlerntes in der Praxis anzuwenden, das Wissen und die Fertigkeiten zu erweitern und praktische Übungserfahrungen zu sammeln“, so Oberst Thomas Lampersberger von der Theresianischen Militärakademie. „Die intensive Kooperation mit den zivilen Behörden und Einsatzorganisationen spielte bei der militärischen Übung eine besonders große Rolle, um für den Ernstfall bestens vorbereitet zu sein. In diesem Sinne sind wir sehr dankbar, dass die WETgruppe uns diese Übungsmöglichkeit bietet“.

Auch die Stadt Wiener Neustadt ist stolz darauf, Austragungsort der militärischen Übung „Steinfeld 23“ sein zu dürfen. „Sie ist ein ganz wesentlicher Faktor für mehr Sicherheit. Nur, wenn das Österreichische Bundesheer gemeinsam mit den anderen Einsatzorganisationen und den Behörden die Abläufe regelmäßig übt und daraus lernt, können wir den Menschen garantieren, auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Die Stadt Wiener Neustadt als Garnisonsstadt ist stolz, dass eine derart große Übung in der Stadt und der Region stattfindet. Dass sich auch ein privates Unternehmen wie die WETgruppe in den Dienst dieser Übung stellt, freut uns besonders. Dies stellt unter Beweis, dass diese Übung von ganz vielen unterschiedlichen Akteuren getragen und unterstützt wird“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Erster Vizebürgermeister Nationalrat Christian Stocker.