Nachdem die Hausärztin Iris Pake familienplanungsbedingt die Praxis im Frühjar verlassen musste, war man auf der Suche nach einer Nachfolgerin. Diese wurde schlussendlich in Alina Thordarson gefunden: „Ich freue mich sehr, die Patienten als Nachfolgerin meiner Kollegin Iris Pake ab dem 2. Jänner hausärztlich betreuen zu dürfen“, sagt Thordarson.

Die gebürtige Österreicherin fing das Medizinstudium in Wien an, musste aber dann aus familiären Gründen nach Norwegen auswandern. In Norwegen beendete sie schließlich ihr Studium und begann ihre Tätigkeit als Ärztin. Neben ihrer Ordinationsarbeit sammelte sie auch Erfahrungen in mehreren Einrichtungen.

"Praxis wird ab Anfang 2020 übernommen"

„Besonders freue ich mich, dass ich mich nach zwölf Jahren Aufenthalt in Norwegen, zusammen mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in der wunderschönen Piestingtalgegend niederlassen kann und meine Tätigkeit als Ärztin in Waidmannsfeld-Neusiedl aufnehmen kann“, sagt die Ärztin.

„Frau Doktor Thordarson wird die vollausgestattete Praxis ab Anfang 2020 übernehmen und ich kann mir aufgrund ihres freundlichen und herzlichen Wesens vorstellen, dass auch Gesunde in die Praxis kommen werden“, sagt SPÖ-Bürgermeister Andreas Knabel.

Ab dem 2. Jänner ist Alina Thordarson in der Quellenstraße 18-20 anzutreffen. Die Ordnationszeiten sind Montag und Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr und Dienstag von 8.30-12.30 Uhr.