Zur Eröffnung der schönen neuen Büroräumlichkeiten am Domplatz kam auch ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, der eine Spende über 1.000 Euro für das Sozialservice der Stadt überreicht bekam.

Geschäftsführer Wilfried Serles bedankte sich bei der kleinen Feier bei Erika Pfeiffer für die gute Zusammenarbeit und versprach, „dass wir uns gut um deine Klienten kümmern werden“. Pfeiffer erklärte bei der Feier, dass sie „allen Mitarbeitern und Kunden ein neues Zuhause geben wollte“, was nun gelungen ist. Die Grant Thornton Pfeiffer GmbH bietet am neuen Standort mit rund 20 Mitarbeitern Buchhaltung, Steuerberatung und Lohnverrechnung für ihre Kunden in und um Wr. Neustadt an.