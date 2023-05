Wiener Neustadt: Preisträger bei Traude Dierdorf-Gala ausgezeichnet

„Der heutige Abend ist eine Botschaft der Menschlichkeit und des friedlichen Miteinanders in Zeiten von gesellschaftlicher Spaltung und unnötiger Konflikte in Europa. Und er ist ein Statement in einer Situation, wo die sozialen Probleme der Menschen nicht weniger, sondern im Gegenteil immer mehr werden, weil sich die Bürge-rinnen und Bürger ihr Leben einfach nicht mehr leisten können.“ - mit diesen Worten eröffnete SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger die Traude Dierdorf-Gala im Sparkassensaal.

Am Mittwochabend wurden in stimmungsvollem Ambiente in den Kategorien „Zivilcourage“, „Soziales Projekt“ und „Lebenswerk“ Sozialpreise vergeben. Durch den Abend führte Michael Rosecker. Die Gäste erwartete neben Musik von Saxofonist Thomas Gensthaler alias Tom X und von Josef „Schneckerl“ Schultner, Helmut Posch und Larissa Höfler sowie einer Lesung von Erwin Leder, ein Drei-Gänge-Menü vom Gasthaus Halbwax.

Das Highlight waren aber schlichtweg die Preisverleihungen.

Im Bereich „Zivilcourage“ durfte sich Gebärdendolmetscherin Sarah Kaspar über den Preis freuen. Ihr Projekt „Auf Augenhöhe, Patienten/innen Begleitung in Gebärdensprache“ versucht gehörlosen Patienten im Krankenhaus Hilfestellung zu bieten und ihnen damit Ängste zu nehmen und die Gelegenheit zu geben, selbst mit Fachpersonal zu kommunizieren.

Der Preis für „Soziales Projekt“ - dotiert mit 3.000 Euro - ging an Raphael Eder vom Verein „Pilgrim“. Der Verein setzt sich für Menschen mit Behinderungen ein, etwa durch die Ermöglichung von Freizeit-Erlebnissen.

Zu guter Letzt wurde das „Lebenswerk“ gekürt: Für das unermüdliche Engagement und Bemühen um ein solidarisches Zusammenleben wurde der Traude Dierdorf-Preis an den Verein „Aktion Mitmensch“ vergeben. Dieser setzt sich seit langer Zeit gegen die soziale Ausgrenzung und Entrechtung von Randgruppen und Schwächeren, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in der Stadt ein. Entgegengenommen wurde der Preis von Max Huber, seit Jahrzehnten einer der Hauptprotagonisten des Vereins.

Unter den Ehrengästen befand sich auch SPÖ-Landesrat Sven Hergovich, der ebenso zu Wort gebeten wurde: „Traude Diedorf war als Mensch und als Sozialdemokratin Vorbild für ganz viele Menschen weit über die Grenzen Wiener Neustadts hinaus. Ich freue mich sehr, dass ihr soziales Engagement fortgeführt wird und in diesem wertvollen Preis Ausdruck findet.“

