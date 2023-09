443 Schüler bei den fünf Sommerschulen in Wiener Neustadt

Fünf Schulen waren in diesem Sommer an der Sommerschule beteiligt: Die Volksschulen Bgm. Hans Barwitzius und Dkfm. Mag. Rudolf Scheicher, die Mittelschule für Wirtschaft und Technik, die HLW und das BG Babenbergerring. Insgesamt waren 443 Schülerinnen und Schüler mit dabei – 60 mehr als im Jahr davor.

Ziel der Sommerschule ist die individuelle Förderung von Kindern, die Lerndefizite haben oder Deutschförderung benötigen. Der Fokus liegt auf Mathematik, Deutsch, ab der Unterstufe auch auf Englisch. In der Stadt ist es dabei gelungen, in den einzelnen Lerngruppen kaum mehr als zehn Kinder zu haben.

Bürgermeister Klaus Schneeberger und Bildungsstadtrat Philipp Gruber statteten der Sommerschule der NMS Technik und Wirtschaft einen Besuch ab. Foto: Stadt/Michael Weller

„Als größte Schulstadt Niederösterreichs ist es uns wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler bestmöglich unterstützt und auf das kommende Schuljahr vorbereitet werden. Nicht nur während des Schuljahres, sondern auch in den Ferien“, sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): „Die Sommerschule ist ein tolles Angebot, das den Teilnehmenden helfen soll, besser in die Schulzeit zu starten und etwaige Lerndefizite besser zu meistern oder neue Lernziele zu erarbeiten. Es freut uns, dass sich die Direktorinnen und Direktoren sowie die Lehrerschaft von gleich fünf Schulen in Wiener Neustadt freiwillig in ihren Ferien dazu bereit erklärt haben, 443 Schülerinnen und Schüler in den letzten beiden Ferienwochen zu unterstützen – vielen Dank dafür!“

Schulqualitätsmanager Michael Dollischal: „Das Engagement und die Freiwilligkeit von Lehrpersonen steigen stetig. Die Rückmeldungen der Lehrerschaft und der Direktorinnen und Direktoren sind durchwegs positiv. Noch dazu haben Schülerinnen und Schüler, die teilnehmen, zumindest in den ersten Schulwochen einen Vorteil. Dank gilt zum einen natürlich dem Lehrkörper und den Direktorinnen und Direktoren, zum anderen auch der Stadtverwaltung und dem Schulamt für die hervorragende Kooperation in dem Bereich bei Stadt- und Pflichtschulstandorten.“