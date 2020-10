Ex-Frau in Felixdorf angefahren: 3 Jahre Haft .

Wegen versuchtem Mord an seiner Ex-Gattin musste sich ein 32-jähriger Mann aus Wiener Neustadt am Landesgericht verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hat er am 5. Dezember in Felixdorf seine Ex-Frau absichtlich angefahren.