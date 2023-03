Leerstand in Wiener Neustädter Innenstadt geht zurück

Etwas mehr als hundert Kilometer hat das Team des Beraters „Standort + Markt“ in Einkaufsmeilen und Innenstädten im ganzen Land abgeklappert, um dort im Detail zu untersuchen, welche Branchen wie stark vertreten sind, wie sich die Nutzung ändert – und wie hoch der Leerstand ist. Untersucht wurden neben Wiener Einkaufsstraßen die 20 größten Städte Österreichs und 16 ausgewählte Kleinstädte.

Die großen Trends, die landesweit festgestellt wurden, sind auch in Wiener Neustadt seit Jahren zu spüren: Die Entwicklung der Handelsflächen ist rückläufig; vor allem der Mode- und Schuhhandel ist in den vergangenen Jahren flächenmäßig eingebrochen. In Wiener Neustadt ist die gesamte Verkaufsfläche in der Innenstadt von 2014 bis 2022 um 12,9 Prozent gesunken – der dritthöchste Wert nach Steyr (minus 19,2 Prozent) und St. Pölten (minus 26,9 Prozent).

„Es hat sich etwas gebessert“

Die Leerstandsquote in der Stadt liegt aktuell bei 20 Prozent – der mit Abstand höchste Wert in der Untersuchung. Und gleichzeitig eine deutliche Verbesserung zum Jahr davor: „In Wiener Neustadt hat sich das Blatt schon etwas gebessert“, sagt Hannes Lindner, Geschäftsführer der „Standort + Markt“-Beratungsgesellschaft. „Die Quote ist noch immer hoch, lag aber im Vorjahr bei knapp 30 Prozent“, so Lindner: „Was ist passiert? Etliche Shopbesitzer haben wohl gesagt, ich schaue mir den Leerstand nicht mehr länger an, ich nehme die Fläche vom Markt und führe sie einer anderen Nutzung zu.“ Generell hätten gerade „Viertelshauptstädte mit viel Angebot in der Peripherie ein Problem mit dem Leerstand, das nur schwer zu korrigieren ist“.

Die mit 17 Prozent zweithöchste Fluktuationsrate (das Geschäft hat innerhalb eines Jahres mindestens einmal gewechselt) sei für Neustadt eher positiv, sagt „Standort + Markt“-Gesellschafter Roman Schwarzenecker: „Hoher Leerstand und geringe Fluktuation wäre Stillstand.“

„Stadt hat Initiative ergriffen“

Trotz des nach wie vor hohen Anteils an Leerstand in der Innenstadt blicken die Berater optimistisch in die Zukunft, auch wenn die Stadt im „Gesundheits-Check“ nach wie vor unter „Krise“ eingestuft wird: „Langfristig ist die Frequenz in der Innenstadt nicht umzubringen. Ich glaube, dass dieses Pflänzchen wieder wachsen wird“, sagt Lindner. Die Stadt habe bereits damit begonnen, sich der Leerstandsproblematik zu stellen, heißt es in der Studie, und etwa durch die Erneuerung der Fußgängerzonen oder den Marienmarkt Initiative ergriffen. „Freie Flächen werden dem Handel entzogen und anderen Nutzungen (Büros, Betreuungseinrichtungen, etc.) zugeführt“, heißt es in dem Bericht: „Impulse werden auch durch einzelne Immobilienprojekte erwartet“, wie etwa das „Maximilium am Stadtpark“.

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) sieht eine Bestätigung der Maßnahmen der letzten Jahre: „Es zeigt sich, dass für die Innenstädte ein ganzheitlicher Ansatz weg vom reinen Einkauf und hin zu anderen Angeboten wie Dienstleistungen, Gesundheit, Erlebnis, etc. Früchte trägt. Außerdem stärken wir das Wohnen in der Innenstadt.“

