Wiener Neustädter Elias Lorenz zum Schauspiel-Studium auf Usedom

Für den 17-jährigen Neustädter Elias Lorenz ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Er wurde vor Kurzem offiziell von der „Theaterakademie Vorpommern“ auf Usedom aufgenommen und wird dort ab September für vier Jahre Schauspiel studieren. Das Aufnahmeverfahren verlief in zwei Runden: „Zuerst mussten wir ein Video mit zwei Rollen und einem Lied oder Chanson einschicken.“ Das gefiel den Deutschen so gut, dass sie den Neustädter zum Vorsprechen einluden. Diesmal musste er die beiden Rollen, den Lomow aus „Der Heiratsantrag“ von Tschechow und den Beckmann aus „Draußen vor der Tür“ von Borchert live spielen. Plus eine Rolle, die ihm vorgegeben wurde, nämlich den „Woyzeck-Monolog“ von Büchner.

„Als die Nachricht 'Sie haben einen Studienplatz bei uns' kam, habe ich mich sehr gefreut“, so Elias Lorenz, der seit seinem siebenten Lebensjahr Theater spielt. Angefangen hat alles mit einem Workshop beim Sommer-Ferien-Spaß mit Dagmar Leitner, bei der er in den letzten Jahren auch Unterricht im Rahmen der Schauspielakademie hatte. Sie war es, die ihn fürs Theater begeisterte und „sie hat mir auch geholfen, die Rollen fürs Vorsprechen auszuwählen und auch einzustudieren. Den Lomow hatte ich schon zuvor ausprobiert gehabt.“ Jetzt heißt es also den Umzug organisieren und auf Usedom Fuß fassen. Einen anderen Beruf als Schauspieler kann sich Elias Lorenz ohnehin nicht vorstellen. „Alle fragen immer nach meinem Plan B. Dann sage ich: Plan B ist, ich werde ein schlechter Schauspieler.“ Deshalb dreht sich das gesamte Leben des 17-Jährigen auch nur ums Theater und ums Schauspiel. „Die Lockdowns brachten mir ein großes Tief, aber das ist ja jetzt vorbei.“

Das nächste Mal auf der Bühne steht Lorenz übrigens am 17. Juni, wenn Comedienbande und Schauspielakademie „Liliom“ im MÄX spielen. Zuvor gibt es noch ein Treffen mit einem der Großen der Schauspielkunst, wenn er am 7. Juni einen Podcast mit Cornelius Obonya für die Kreativakademie aufnehmen darf.