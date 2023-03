Vermisste Person um 3:30 Uhr in Waldegg gefunden

Nächtliche Personensuche in Waldegg: Kurz nach 23 Uhr wurde die FF Wopfing am Sonntagabend zu einer Such-Aktion alarmiert. Aufgrund der Handy-Ortung durch die Polizei konnte die Suche auf den Bereich der Oskar-Helmer-Gasse in Peisching eingegrenzt werden.

Nach kurzer Zeit trafen Polizei-Suchhunde, Rotes Kreuz-Suchhunde, Österreichische Rettungshundebrigade, ASB-Suchhunde und Rettungshunde NÖ im Feuerwehrhaus Wopfing ein. Zur Unterstützung wurde auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera angefordert, der das gesamte Einsatzgebiet aus der Luft kontrollierte.

Gemeinsam konnte der Bereich zwischen Wopfing und Waldegg abgesucht werden. Schlussendlich wurde die vermisste Person um ca. 3:30 Uhr von einem Suchhund lebend gefunden. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde die Person in ein Landesklinikum eingeliefert. Die Bahnstrecke war über den gesamten Suchzeitraum vorsorglich gesperrt.

Im Rahmen einer kurzen Einsatzbesprechung bedankten sich HBI Bernd Steinbrecher im Namen der FF Wopfing und EHBI GfGR Michael Zehetner sen. im Namen der Marktgemeinde Waldegg für den ausgezeichneten Einsatz und die hervorragende Zusammenarbeit zwischen allen Einsatzorganisationen.

