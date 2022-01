Wo ist nur der Bad Fischau-Brunner Bürgermeister?

ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch in gelber Badehose, der ehemalige Bürgermeister Thomas Gruber hüpft als Geistheiler über das Wasser oder etwa die karitativ engagierte Lotte Buhr, die ein Stangerl mit Schokofrüchten hält – sämtliche Typen, die aus Bad Fischau-Brunn nicht wegzudenken sind und die Gemeinde erst so liebenswert machen, wurden von Martin Omasits auf einem Wimmelbild verewigt. Die Idee dazu kam dem pensionierten Arzt und genialem Zeichner von Karikaturen in der Kassenhalle des Thermalbades, wo eine Skulptur von eisschleckenden Kindern steht.

„Ich wollte etwas Ähnliches machen und da ist mir das Wimmelbild eingefallen“ Martin Omasits

„Ich wollte etwas Ähnliches machen und da ist mir das Wimmelbild eingefallen“, erklärt dieser gegenüber der NÖN. Auch der Schauplatz war mit dem Thermalbad schnell gefunden. „Das Bad ist eine Art Zoo, wo man sich sehen lässt und selbst zusieht“, so Omasits. „Es sind immer dieselben Leute da.“ Die Umsetzung war ein langwierigerer Prozess. Dafür habe sich Omasits ins Bad gesetzt und die unterschiedlichen Charaktere eingefangen und genauestens erarbeitet. Danach wurden diese auf das Bild übertragen. Die Fertigstellung hat insgesamt drei Monate gedauert.

„Ich finde das Bild überaus gelungen und lustig. Es sind viele typische Badegäste abgebildet.“

Bürgermeister Reinhard Knobloch

Ortschef Knobloch ist begeistert von dem Wimmelbild: „Ich finde das Bild überaus gelungen und lustig. Es sind viele typische Badegäste abgebildet.“ Geplant ist, dass eine Kopie des Bildes im Eingangsbereich des Bades aufgehängt wird sowie der Kauf von Postern und Postkarten an der Badkasse, in der Trafik und der Spar-Filiale Pöll angeboten wird. Der Reinerlös daraus soll sozialen Zwecken zugute kommen. Ein kleines Detail am Rande: Der Künstler hat sich auf dem Wimmelbild in der Mitte am unteren Rand auch selbst verewigt.

