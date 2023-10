Wiener Neustädter Gruselhaus ist wieder ein Halloween-Hit

Ein leuchtender Totenkopf da, eine überdimensionale Spinne dort, die Hexe lacht: Wer Halloween-Fan ist, der kommt am „Gruselhaus“ am Zehnergürtel nicht vorbei. Auch heuer haben Jaqueline und Sean Gneist ihr Haus mit zahlreichen Halloween-Figuren belebt, jeden Tag ab halb 6 gehen die Lichter an. Für Halloween sind die Süßigkeiten für die Kinder schon hergerichtet, „alles ist bereit“, freuen sich die beiden. Eine große Party gibt's diesmal nicht, eine kleine muss aber sein - immerhin feiern Jaqueline und Sean Gneist am 31. Oktober ihren 13. Hochzeitstag. Nach Halloween werden Totenkopf & Co. bald verschwinden - aus dem „Gruselhaus“ wird quasi nahtlos das fast noch beliebtere „Weihnachtshaus“. „Da haben wir noch mehr Deko“, verspricht Sean Gneist.

Um Stromkosten zu sparen gibt's am Dach mittlerweile eine Photovoltaikanlage (20 kWp), dazu einen Speicher. „Wir sparen unter dem Jahr so viel ein, dann sind die Wochen mit Festbeleuchtung für Halloween und Weihnachten nicht so schlimm“, erklärt Jaqueline Gneist. Bei der Bevölkerung kommt die Aktion nach wie vor gut an, „vor allem in der Coronazeit haben wir viele nette Nachrichten bekommen“, freuen sich die beiden.