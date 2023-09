Penny-Filiale in Pernitz nach Renovierung wieder geöffnet

Nach kurzer Renovierungsphase hat die 660 m² große Penny-Filiale in der Hauptstraße 62 in Pernitz wieder geöffnet. „Mein Team und ich freuen uns, die Kund:innen wieder bei uns im Markt zu begrüßen und mit fachkundiger Beratung sowie einem attraktiven Eigenmarken- und umfassenden Markensortiment zu überzeugen“, so Filialleiterin Vanessa Steiner. Der Penny-Standort in Pernitz sichere zehn Arbeitsplätze vor Ort und insgesamt 17 im Bezirk, heißt es in einer Aussendung des Diskonters.

Gemeinsam mit Waldquelle Mineralwasser sammelt Penny außerdem wieder für den gemeinsamen Stöpselwald. Die extra dafür vorgesehenen Sammelboxen gibt es auch in der wiedereröffneten Filiale in Pernitz. Hier können noch bis Herbst Getränkeverschlüsse abgegeben werden. Von der Filiale führt der Weg direkt zum Recycling-Betrieb. Der Rohstoff wird aufbereitet und für die Wiederverwendung vorbereitet.

Mit dem Reinerlös der wiederverwerteten Stöpsel pflanzen regionale Förster und Schüler gemeinsam mit Waldquelle Mineralwasser und Penny neue Bäume in Wien, dem Burgenland, in Niederösterreich, der Steiermark und in Kärnten. So werden durch den Klimawandel geschädigte Waldflächen wieder aufgeforstet.