Rotes Kreuz in Wiener Neustadt: Notarzt ist via App dabei

Den Sanitätern des Roten Kreuzes steht derzeit ein Telenotarzt zu Verfügung. Wann ein Telenotarzt zur Beratung hinzugezogen wird, entscheiden die Notfallsanitäter vor Ort aufgrund ihrer Einschätzung des Patientenzustandes. In vielen Fällen reichen die Kompetenzen der Notfallsanitäter aus, um den Patienten erstversorgen zu können. Stellt sich aber heraus, dass ärztliche Expertise gefragt ist, ohne dass dessen physische Anwesenheit notwendig ist, kann das Team nun via App den Arzt in den Einsatz einbinden. Vor Kontaktaufnahme mit dem Telenotarzt werden Patient sowie anwesende Angehörige aufgeklärt und um Einwilligung gebeten.

Ist die Verbindung hergestellt, kann sich dieser via App live ein Bild vom Patienten machen, Vitalparameter bis hin zum EKG einsehen und beurteilen und die weitere Vorgehensweise mit dem Rettungsteam besprechen.

„Der Telenotarzt ersetzt dabei keinesfalls das bestehende System, in welchem ein Notarzt bodengebunden oder via Hubschrauber zum Einsatzort kommt“, erklärt Bezirksstellenleiter Stefan Koppensteiner. „Vielmehr ist es eine Ergänzung, um den regulären Notarzt für Einsätze freizuhalten, bei welchem eine physische Anwesenheit notwendig ist. Und natürlich kann der Telenotarzt auch bis zum Eintreffen des nachgeforderten Notarztes hinzugezogen werden, wenn die Sanitäter vor Ort Unterstützung benötigen.“

In Wiener Neustadt kam der Telenotarzt bereits einige Male zum Einsatz. Ein klassisches Beispiel dafür waren EKG-Abklärungen. Die Erfahrungen wurden von den Teams dabei als sehr positiv beschrieben. In den nächsten Monaten wird das Projekt weiter an der Bezirksstelle getestet und immer wieder evaluiert.

