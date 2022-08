Raub beim Wiener Neustädter Bahnhof: Hinweise erbeten

Werbung

"Zwei bisher unbekannte Täter bedrohten am 27. Mai 2022, gegen 12.25 Uhr, einen 16-Jährigen aus Wiener Neustadt im Bereich des Hintereinganges zur Bahnhofcity und forderten Bargeld", berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch in einer Aussendung. Nachdem ihnen das Opfer einen geringen Bargeldbetrag übergeben hatte, flüchteten die beiden, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Nun wurden Fotos der Unbekannten herausgegeben. Hinweise, die zur Ausforschung der unbekannten Täter dienen werden an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt – Burgplatz, unter der Telefonnummer 059133-3391, erbeten.

