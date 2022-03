Täter gesucht Polizei bittet um Hinweise nach räuberischen Diebstahl in Wr. Neustadt

Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter Foto: LPD NÖ

Ein unbekannter Täter steht im Verdacht, am 5. März 2022, gegen 17.20 Uhr, einen räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Wiener Straße in Wr. Neustadt verübt zu haben.