Minister Totschnig besichtigte Wiener Neustädter Wasserturm

Rund um die Wasserversorgung drehte sich alles beim Besuch von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) vergangene Woche – wenige Tage vor dem „Tag des Wassers“ am heutigen Mittwoch.

Trotz der Trockenheit der vergangenen Monate müsse man sich um die Versorgung mit Trinkwasser keine Sorgen machen, so Totschnig bei einer Besichtigung des Wasserturms in Wiener Neustadt: „Wir leben in einem Land, wo es ausreichend Trinkwasser gibt in bester Qualität. Die Bürger müssen sich keine Sorgen machen: Die Trinkwasserversorgung für die nächsten Jahre ist gesichert.“

Minister Norbert Totschnig und Vizebürgermeister Christian Stocker (beide ÖVP) vor dem Wiener Neustädter Wasserturm. Foto: NÖN, Philipp Hacker-Walton

Wassermangel sei derzeit „meistens eine lokale Angelegenheit“, so Totschnig. Die Trockenheit der jüngeren Vergangenheit sei „augenscheinlich, wenn wir unsere Schotterseen ansehen, wo der Wasserpegel extrem gesunken ist“, sagt ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker: „Wir wissen aber auch, dass der Grundwasserkörper der Mitterndorfer Senke eine Mächtigkeit hat, die gewährleistet, dass die Versorgung sichergestellt ist.“

Zweite Station des Minister-Besuchs war der Betrieb von Landwirtschaftskammer-Obmann Josef Fuchs in Lanzenkirchen – auch hier war die Trockenheit großes Thema.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.