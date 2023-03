Wiener Neustädter Achtersee für Grüne „sichtbar gewordene Klimakrise“

Seit Monaten ist die Trockenheit in Stadt und Bezirk ein großes Thema. Deutlich zu sehen sind die fehlenden Niederschläge bei den Neustädter Seen - so wie dem praktisch ausgetrockenen Achtersee. „Fehlende Niederschläge führen zu Trockenperioden, wie wir sie nie zuvor hatten. Die Auswirkungen der menschgemachten Klimakrise zeigen sich deutlich am Achtersee, der eher einer Mondlandschaft gleich als einem See“, sagt Grünen-Stadträtin Selina Prünster.

Winter in Österreich: Am trockensten war es in Wiener Neustadt

„Weder die ÖVP noch die SPÖ hat einen Plan, wie gegen die Klimakrise vorgegangen werden muss. Es wird munter weiter versiegelt, uralte Bäume werden zum Fällen freigegeben. Statt alles in die Verkehrswende zu stecken, werden weiter Straßen wie eine Ostumfahrung geplant. All diese Fehlentscheidungen bzw. der fehlende Plan die Klimakrise zu bekämpfen, heizt diese nur weiter an“, so Stadtparteichefin Prünster.

Für sie ist die massive Trockenheit „eine der besorgniserregendsten Auswirkungen der verfehlten Klimapolitik“, wie sie sagt: „Für Beobachten und Schönreden ist es zu spät, endlich muss die ÖVP erkennen, welche gravierenden, negativen Auswirkungen wir durch die Klimakrise erleben und ihren Kurs ändern, um unsere natürlichen Ressourcen wie das Wasser zu schützen. Die Wiener Neustädter haben nichts von halbseidenen Versprechen wie Bodenschutzoffensive und Baustopp, wenn all dies nicht tatsächlich umgesetzt wird.“

