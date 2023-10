Wiener Neustädter Künstler in ihrem „Habitat“

Die Kulturvernetzung Niederösterreich GmbH präsentiert heuer bereits zum 21. Mal in Folge Europas größte Schau von bildender Kunst und Kunsthandwerk: Im Rahmen der „Tage der offenen Ateliers“ am 21. & 22. Oktober öffnen rund 1.000 Kunstschaffende in ganz Niederösterreich ihre kreativen Wirkungsstätten für Kunstinteressierte.

In 350 Orten im ganzen Land wird zur Begegnung mit Kunst und den Künstlern geladen – hautnah und exklusiv. Die „Tage der offenen Ateliers“ sind eigentlich weiblich, da sieben von zehn Teilnehmenden Frauen sind.

Die Neustädter Malerin Birgit Zagler lässt Besucher an beiden Tagen von 14 bis 18 Uhr einen Blick in ihre Wirkungsstätte werfen. Foto: Privat, Privat

Ob männlich oder weiblich, es gibt am kommenden Wochenende jedenfalls Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Film, Grafik, Schmuckdesign, Installationskunst und Kunsthandwerk in den Wirkungsstätten bei freiem Eintritt zu sehen. Die Kunstinteressierten können an den zwei Tagen hinter die Kulissen schauen, mit den Kunstschaffenden ins Gespräch kommen, den Schaffensprozess beobachten und natürlich auch Kunstwerke erwerben. Nirgends sonst kann man Kunst so hautnah und umfassend „begreifen“, wie an dem Ort des Entstehens.

In Stadt und Bezirk Wiener Neustadt laden wieder sehr viele Künstler zu einem Besuch in ihren Ateliers ein. Die genaue Liste, wer wann und wo geöffnet hat, findet sich auf der Homepage der Kulturvernetzung Niederösterreich unter www.kulturvernetzung.at – so kann man sich einfach seinen individuellen Kulturspaziergang oder -ausflug zusammenstellen. Der Eintritt ist überall gratis.