Das Museum wird am 11. und 12. Jänner seine Pforten öffnen, die Kasematten am 18. und 19. Jänner eine Vorschau auf ihre zukünftige Nutzung geben. Ein buntes Programm für Jung und Alt mit Musik, Film und Werken von lokalen Kulturschaffenden sorgen für die Unterhaltung an den beiden Wochenenden.

Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Das Museum St. Peter an der Sperr und die Kasematten werden ab März zu unseren neuen kulturellen Aushängeschildern in der Stadt.“ Die beiden Wochenenden sollen nun einen ersten Vorgeschmack darauf geben. Kulturstadtrat Franz Piribauer: „Ganz wichtig war uns dabei, die lokalen und regionalen Künstlerinnen und Künstlereinzubinden und ihnen Raum für ihre Werke zu geben.“

Geplant sind täglich von 10 bis 18 Uhr Ausstellungen, Filme, Konzerte, Buchpräsentationen und ein buntes Kinderprogramm.