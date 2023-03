Wiener Neustadt: Haftstrafe für räuberische Brüder

Im Prozess rund um den Tankstellen-Überfall am 20. September in der Neudörfler Straße fielen jetzt die Urteile. Wie berichtet, stand ein Stiefbrüderpaar aus dem Burgenland deswegen vor Gericht. Der Jüngere hat die Tankstelle mit einem Messer in der Hand überfallen, während sein Bruder draußen im Auto wartete.

Außerdem gab der Mann auch diverse Einbrüche und -Einbruchsversuche in Wiener Neustadt zu, wo allerdings nie etwas gestohlen wurde. Gemacht habe er das nur, um seinem Bruder bei den finanziellen Problemen in dessen Firma zu helfen.

Beim zweiten Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen das Brüderpaar, sie sollen ihre Nachbarin um 21.000 Euro betrogen haben, bekannten sich beide nicht schuldig. Allerdings wurden sie durch die Aussagen der älteren Frau und anderer Zeugen schwer belastet.

Schlussendlich fielen die Urteile: Der Jüngere wurde zu neun Jahren wegen schwerem Raub und Betrug verurteilt. Sein Stiefbruder zu vier Jahren wegen Betrug. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

