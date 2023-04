Katzelsdorfer Schulball tauchte in Atlantis ein

Eine lange Schlange gab's am Freitagabend vor dem Schloss Katzelsdorf, denn der Schulball des Klemens Maria Hofbauer Gymnasiums lockte zahlreiche Schüler, Absolventen, Lehrer und viele mehr. Unter dem Motto „Eine Nacht in Atlantis“ begrüßte Direktor Armin Rozaj den vollen Ballsaal. Unter den Ehrengästen waren u.a. Katzelsdorf ÖVP-Ortschef Michael Nistl, Heinz Kerschbaumer von der Bildungsdirektion, Altdirektor Peter Platzer oder Josef Prikoszovits von der Vereinigung der Ordensschulen. Ein großer Dank ging auch an Ballorganisator Christoph Höchstätter und das Ballkomitee. Nach der Eröffnung durch die elf Eintanzpärchen sorgte „inTeam“ für die musikalische Stimmung. Ausgelassen gefeiert wurde bis in die Morgenstunden in den Wein-, Sekt- und Cocktailbars sowie in der Disco.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.