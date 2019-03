Am kommenden Samstag, dem 23. März, lädt die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt ab 19.30 Uhr zu ihrem Ball in den Sparkassensaal ein.

Auf dem Programm stehen unter anderem die Stimmungsspezialisten „Die Krumbacher“ und „Dancingbrass – Tom Schwarzmann“, „man kann bei uns bis in die frühen Morgenstunden durchtanzen“, kündigt Feuerwehrchef Josef Bugnar an.

Ab Mitternacht wird dann traditionell in die Feuerwehrzentrale zum Gulaschsuppenessen geladen. Karten im Vorverkauf gibt es werktags von 9 bis 18 Uhr in der Feuerwehrzentrale am Babenbergerring 6 (20 Euro pro Person).

Die NÖN verlost 5 x 2 Karten

Einfach E-Mail an redaktion.neustadt@noen.at mit dem Kennwort „Feuerwehrball“ schicken.