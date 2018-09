Liebeskummer, Intrigen, ganz große Gefühle und die richtige Menge an Humor, eingebettet in mitreißende Choreografien – das ist „Dancefire — Die Show“, das Tanztheater des TSC Dancefire Wiener Neustadt. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr lädt der Verein am 15. September wieder für zwei Stunden ins Stadttheater Wiener Neustadt, und nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die fesselnde Geschichte rund um die junge Tänzerin Loreen.



Die Zuschauer tauchen in die Welt der Protagonistin ein, die sich verschiedenen Herausforderungen stellen muss. Ein betrunkener Tanzpartner, eine schlecht ausgeführte Hebefigur — für Loreen bricht eine Welt zusammen, als sie sich schwer am Bein verletzt. Muss sie jetzt ihre Karriere als Tänzerin an den Nagel hängen? Oder verspricht eine kleine, aufstrebende Tanzgruppe ohne Führung doch ein wenig Licht am Ende des Tunnels? Wo wird die Reise hinführen? Wird Loreen ihre große Liebe und die Tänzer ihr Glück finden?

zVg



Vor über zehn Jahren wurde Dancefire als kleine Tanzschulformation gegründet. Unter der Leitung von Ruth Höllwieser wuchs Dancefire unter den Fittichen der Tanzschule Weninger stetig. Heute ist der TSC Dancefire Wiener Neustadt ein lebendiger, ständig wachsender Verein mit zwei Teams, fünf Trainern und mehr als 50 Mitgliedern. Die Gruppe ist in zwei Mannschaften geteilt: Das A-Team ist darauf ausgelegt Turniererfahrung zu sammeln und das B-Team hinterlässt auf Bällen, Hochzeiten und anderen Veranstaltungen einen bleibenden Eindruck. Die Shows sind bunt gemischt - mehr wird nicht verraten. Der Verein ist immer auf der Suche nach neuen Talenten. Es besteht die Möglichkeit, an Schnuppertrainings teilzunehmen. Informationen auf www.dancefire.at und auf FB.