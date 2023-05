Straßenkunst-Festival begeisterte in der Wiener Neustädter Innenstadt

Das Wetter spielte in diesem Jahr wunderbar mit: Bei strahlendem Sonnenschein zeigten die internationalen Artisten ihre Kunst - zur Freude der tausenden Besucher. Am Hauptplatz und in den angrenzenden Fußgängerzonen gab es unter anderem Jongleure und Einrad-Fahrer zu bestaunen.

Viele Kinder nutzten zudem die Gelegenheit, sich selbst an Hula-Hoop-Reifen, beim Jonglieren oder anderen (Zirkus-)Tricks zu versuchen.

